Les demandes d’asile dans l’Union européenne ont reculé de 22 % sur un an en mai 2026, avec 42 525 premières demandes enregistrées

UE : les demandes d’asile reculent de 22 % sur un an en mai 2026 Les demandes d’asile dans l’Union européenne ont reculé de 22 % sur un an en mai 2026, avec 42 525 premières demandes enregistrées

AA / Istanbul

Les ressortissants de pays tiers ont déposé 42 525 premières demandes d’asile dans les pays de l’Union européenne (UE) en mai 2026, soit une baisse de 22 % par rapport à mai 2025 et de 2 % par rapport à avril 2026, selon les données mensuelles publiées vendredi par Eurostat, l’office statistique de l’UE.

Dans le même mois, 8 050 demandes ultérieures ont été enregistrées. Ce chiffre est resté quasiment stable sur un an, avec une baisse de 0,3 % par rapport aux 8 075 demandes enregistrées en mai 2025. Il a toutefois reculé de 12 % par rapport à avril 2026, où 9 150 demandes ultérieures avaient été enregistrées.

Les Vénézuéliens constituent le premier groupe

Les ressortissants vénézuéliens ont constitué le groupe le plus nombreux parmi les primo-demandeurs d’asile en mai, avec 4 465 demandes, devant les Afghans (3 425), les Bangladais (2 860) et les Soudanais (1 690), selon Eurostat.

Les quatre principaux pays d’accueil, l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne, ont enregistré à eux seuls environ les trois quarts des premières demandes d’asile dans l’UE. L’Italie en a reçu 10 660, l’Espagne 7 945, la France 7 180 et l’Allemagne 5 965.

Près de 1 000 demandes déposées par des mineurs non accompagnés

L’office de statistique a également recensé 945 premières demandes d’asile déposées par des mineurs non accompagnés en mai 2026.

Les principaux pays d’origine de ces mineurs étaient la Somalie (205), le Soudan (110), l’Afghanistan (95), l’Égypte (85) et le Venezuela (40).

L’Allemagne a enregistré le plus grand nombre de demandes déposées par des mineurs non accompagnés, avec 220 cas, devant les Pays-Bas (195), la Grèce (135), la France (80) et l’Espagne (75).