La France entre dans le Top 10 mondial du classement de Shanghai, avec 27 établissements classés cette année

France : le pays entre dans le Top 10 mondial du classement de Shanghai La France entre dans le Top 10 mondial du classement de Shanghai, avec 27 établissements classés cette année

AA / Istanbul

La France se hisse au 10e rang mondial dans le classement de Shanghai cette année, avec 27 établissements classés, a annoncé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste, dans un message publié sur le réseau social américain X.

Le pays gagne ainsi une place par rapport à l’édition précédente. L’Université Paris-Saclay conserve pour sa part sa 13e place mondiale, sa 3e place parmi les universités européennes et son rang de première université d’Europe continentale, selon le ministre.

Quatre établissements français dans le Top 100

Quatre universités françaises figurent parmi les 100 premières du classement mondial, a précisé Philippe Baptiste.

Le ministre a également salué l’entrée pour la première fois de l’Université de Bretagne Occidentale dans le classement ainsi que le retour de l’Université d’Angers.

Le gouvernement salue les résultats de la recherche française

Philippe Baptiste a estimé que ces résultats « récompensent avant tout l’excellence et l’engagement de toute notre communauté scientifique ».

Selon le ministre, ils témoignent également des effets d’une « politique universitaire menée dans la durée ».

Il a toutefois souligné qu’« un classement ne dit évidemment pas tout de la qualité de notre enseignement supérieur et de notre recherche », tout en estimant que cette reconnaissance revêt une importance particulière dans un contexte de compétition scientifique internationale croissante.

Une visibilité internationale mise en avant

Avec 27 établissements classés et quatre universités dans le Top 100, la France renforce sa visibilité dans le paysage universitaire international, selon les éléments communiqués par le ministre.

Philippe Baptiste a félicité les 27 établissements français classés ainsi que l’ensemble de la communauté scientifique, dont il a salué l’engagement.