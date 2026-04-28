Cet incident illustre la grande sévérité des autorités singapouriennes en matière d’hygiène publique et de civisme

Singapour : un ado français de 18 ans risque plus de deux ans de prison pour avoir léché une paille Cet incident illustre la grande sévérité des autorités singapouriennes en matière d’hygiène publique et de civisme

Un jeune Français de 18 ans, Didier Gaspard Owen Maximilien, a été inculpé à Singapour pour atteinte à l’ordre public après s’être filmé en train de lécher une paille d’un distributeur automatique de jus d’orange avant de la remettre en place.

Les faits se sont déroulés le 12 mars 2026 dans un centre commercial de la cité-État.

L’étudiant, qui suit un cursus à l’ESSEC Business School sur le campus de Singapour, a publié une vidéo de seulement trois secondes sur Instagram, accompagnée du commentaire « La ville n’est pas sûre (city is not safe) ».

La vidéo, rapidement devenue virale, a provoqué l’indignation à Singapour.

L’opérateur du distributeur, iJooz, a dû remplacer par précaution l’ensemble des 500 pailles de la machine.

Le jeune homme est poursuivi pour deux chefs d’accusation : atteinte à l’ordre public, passible de jusqu’à 3 mois de prison et d’une amende, et « Bêtises (mischief) », pour avoir sciemment causé un préjudice à l’entreprise, passible de jusqu’à 2 ans de prison et d’une amende.

S’il est reconnu coupable des deux infractions, il encourt donc plus de deux ans de détention et plusieurs milliers de dollars d’amende.

Il a été inculpé le 24 avril et placé en liberté sous caution de 5 000 dollars singapouriens.

Sa prochaine audience est fixée au 22 mai 2026.

Cet incident illustre la grande sévérité des autorités singapouriennes en matière d’hygiène publique et de civisme.