Après sa victoire électorale le mois dernier, Peter Magyar a déclaré que son gouvernement mettrait fin au retrait de Budapest de la Cour pénale internationale (CPI)

La Hongrie retire sa demande de sortie de la CPI et interdit les importations de produits agricoles ukrainiens Après sa victoire électorale le mois dernier, Peter Magyar a déclaré que son gouvernement mettrait fin au retrait de Budapest de la Cour pénale internationale (CPI)

AA / Londres / Burak Bir

Le gouvernement hongrois a rétabli l’interdiction des importations de produits agricoles ukrainiens tout en retirant son intention de quitter la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé vendredi le Premier ministre hongrois Peter Magyar.

« Le gouvernement retire l’intention de la Hongrie de quitter la Cour pénale internationale et interdit l’importation de produits agricoles en provenance d’Ukraine », a écrit Peter Magyar sur la plateforme américaine X.

Après sa victoire électorale le mois dernier, Magyar avait déclaré que son gouvernement mettrait fin au processus de retrait de Budapest de la CPI.

En avril 2025, l’ancien Premier ministre Viktor Orban avait annoncé la décision de la Hongrie de quitter la juridiction, qu’il qualifiait de « politique », après l’émission d’un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

En novembre 2024, la CPI avait émis des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie avaient imposé en 2023 des restrictions commerciales sur plusieurs produits ukrainiens.

Jeudi, le ministre hongrois de l’Agriculture et de l’Alimentation, Szabolcs Bona, a indiqué que le gouvernement rétablirait l’interdiction des importations agricoles ukrainiennes, qui avait expiré après la fin de l’état d’urgence.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani