Le président français a réaffirmé son soutien aux médiations conduites par l’Union africaine, tout en dénonçant les “ingérences extérieures” alimentant plusieurs conflits, notamment au Soudan

Macron défend à Addis-Abeba une gestion “africaine” des crises du continent Le président français a réaffirmé son soutien aux médiations conduites par l’Union africaine, tout en dénonçant les “ingérences extérieures” alimentant plusieurs conflits, notamment au Soudan

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi à Addis-Abeba que “les problèmes africains doivent avant tout être réglés et coordonnés par l’Afrique”, réaffirmant le soutien de Paris au rôle central de l’Union africaine (UA) dans la gestion des conflits sur le continent.

Lors d’une conférence de presse au siège de l’UA, à l’issue d’un entretien avec le président de la Commission de l’organisation panafricaine, Mahamoud Ali Youssouf, Emmanuel Macron a estimé que “l’instance légitime est l’Union africaine” pour coordonner les médiations africaines face aux crises régionales.

Le chef de l’État français a assuré que la France soutenait “véritablement la coordination, sous l’autorité de l’Union africaine, de ces médiations”, affirmant que Paris s’était engagé ces dernières années à appuyer les initiatives diplomatiques africaines.

Emmanuel Macron a également souligné que la “déclaration de Nairobi”, adoptée lors de son déplacement au Kenya plus tôt cette semaine, appelait à mettre fin aux “ingérences extérieures” qui, selon lui, “nourrissent beaucoup de conflits” sur le continent.

Il a cité en particulier la guerre au Soudan, évoquant une “privatisation croissante” du conflit, dans un contexte de multiplication des acteurs armés et des soutiens extérieurs.

Cette prise de position intervient alors que le président français effectue une tournée africaine de cinq jours, marquée notamment par un sommet économique à Nairobi avant son déplacement en Éthiopie.

À Addis-Abeba, Emmanuel Macron s’est également entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ainsi qu’avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.​​​​​​​