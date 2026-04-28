La décision de retrait s’inscrit dans la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que dans le développement de leur secteur énergétique

Les Émirats arabes unis vont se retirer de l’OPEP et de l’OPEP+ La décision de retrait s’inscrit dans la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que dans le développement de leur secteur énergétique

AA / Istanbul / Gokhan Ergocun

Les Émirats arabes unis ont annoncé leur décision de se retirer de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l’OPEP+.

La décision prendra effet à compter du 1er mai 2026, selon l’agence de presse étatique émiratie, Emirates News Agency, mardi.

Le rapport indique que cette décision s’inscrit dans la vision stratégique et économique à long terme du pays ainsi que dans le développement de son secteur énergétique.

Il ajoute que cette décision renforce également l’engagement des Émirats arabes unis à assumer leur rôle de producteur responsable et fiable, tourné vers l’avenir des marchés mondiaux de l’énergie.

Les Émirats arabes unis ont rejoint l’OPEP en 1967.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz