Des discussions à Pyongyang entre Pang Tu-sop et Vladimir Kolokoltsev illustrent le resserrement des liens sécuritaires entre les deux pays

La Corée du Nord et la Russie renforcent leur coopération policière Des discussions à Pyongyang entre Pang Tu-sop et Vladimir Kolokoltsev illustrent le resserrement des liens sécuritaires entre les deux pays

AA / Istanbul

La Corée du Nord et la Russie ont convenu de renforcer leurs échanges et leur coopération dans le domaine du maintien de l’ordre à l’issue de discussions de haut niveau tenues à Pyongyang, ont rapporté mercredi les médias d’État.

Une réunion s’est tenue mardi entre le ministre nord-coréen de la Sécurité publique Pang Tu-sop et le ministre russe de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev au Palais de l’Assemblée dans la capitale nord-coréenne, selon l’agence officielle Korean Central News Agency.

Les discussions ont porté sur le partage d’expériences et de résultats en matière de maintien de l’ordre, ainsi que sur les moyens d’élargir la coopération bilatérale entre les agences de sécurité et des affaires intérieures.

Les échanges se sont déroulés dans une « atmosphère amicale », reflétant le renforcement des liens entre les deux pays.

Vladimir Kolokoltsev est arrivé à Pyongyang lundi pour une visite de travail.

Au cours de la dernière décennie, la Russie et la Corée du Nord ont développé un partenariat stratégique global, formalisé par un traité en 2024.

Les deux pays se sont engagés à un soutien militaire mutuel en cas d’attaque par une tierce partie.

En août 2025, la Corée du Nord a envoyé environ 1 000 ingénieurs militaires dans la région russe de Koursk afin d’aider au déminage après des combats avec les forces ukrainiennes.

Ce déploiement faisait suite à l’envoi précédent d’environ 15 000 soldats pour soutenir l’effort de guerre russe, selon les services de renseignement sud-coréens, qui estiment à 2 000 le nombre de soldats nord-coréens tués dans ce conflit.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy