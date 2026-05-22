Six personnes ont été blessées, dont une grièvement, et 65 interpellées après des affrontements impliquant des supporters niçois à Paris, à la veille de la finale entre l’OGC Nice et le RC Lens

Violences avant la finale de la Coupe de France : la ministre des Sports promet des « mesures fermes » Six personnes ont été blessées, dont une grièvement, et 65 interpellées après des affrontements impliquant des supporters niçois à Paris, à la veille de la finale entre l’OGC Nice et le RC Lens

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Marina Ferrari a promis ce vendredi des « mesures fermes » après les violences survenues dans la nuit à Paris à la veille de la finale de la Coupe de France, impliquant des supporters de l’OGC Nice.

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative s’est dite « scandalisée par la violence des faits » survenus à la veille de la rencontre qui opposera l'OGC Nice au RC Lens.

« C’est une honte pour l’image du football et du supporterisme, à un moment où cette compétition, qui rassemble tant de Français, doit être un moment de joie et de cohésion », a-t-elle écrit sur le réseau social américain X, ajoutant que « des mesures fermes seront prises contre ces individus ».

Selon plusieurs médias français, des affrontements ont éclaté jeudi soir dans le secteur du Canal Saint-Martin et du quai de Valmy, dans le 10e arrondissement de Paris, après le rassemblement d’une centaine de supporters niçois.

Six personnes ont été blessées, dont une grièvement, tandis que les forces de l’ordre ont procédé à 65 interpellations, principalement pour « participation à un groupement en vue de commettre des violences ».

Des armes blanches, des armes par destination, objets utilisés comme armes, des cagoules et des gants coqués ont également été saisis, selon les autorités.

Cette finale est considérée comme un match à haut risque par les autorités en raison des tensions récurrentes entre groupes de supporters des deux clubs, avec plusieurs incidents déjà signalés lors de rencontres de championnat en 2023 et 2024.