« J’ai le sentiment que ce n’est pas quelque chose qui enthousiasmerait particulièrement les Iraniens, et je sais que le président n’y est pas particulièrement favorable non plus », a déclaré le vice-président américain JD Vance

JD Vance affirme que Washington n’envisage pas d’envoyer l’uranium enrichi iranien en Russie « J’ai le sentiment que ce n’est pas quelque chose qui enthousiasmerait particulièrement les Iraniens, et je sais que le président n’y est pas particulièrement favorable non plus », a déclaré le vice-président américain JD Vance

AA / Washington / Michael Hernandez

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mardi que les États-Unis n’ont « jamais envisagé » d’envoyer le stock d’uranium enrichi iranien en Russie.

« Ce n’est pas notre plan actuellement, et cela ne l’a jamais été. J’ai vu certaines informations à ce sujet. Je ne sais pas d’où elles viennent, mais le président va continuer à négocier un accord. Ce n’est donc pas le plan du gouvernement américain à ce stade », a déclaré Vance à des journalistes à la Maison-Blanche.

Il a ajouté que la question n’avait pas été soulevée par Téhéran.

« J’ai le sentiment que ce n’est pas quelque chose qui enthousiasmerait particulièrement les Iraniens, et je sais que le président n’est pas particulièrement enthousiaste non plus. Mais qui sait ? Je ne vais pas prendre d’engagement préalable dans une négociation sur un sujet particulier », a-t-il poursuivi.

La chaîne saoudienne publique Al Hadath, citée par l’agence russe TASS, a rapporté qu’une proposition iranienne actualisée visant à mettre fin à la guerre prévoit que Téhéran serait prêt « à transférer l’uranium enrichi vers la Russie plutôt que vers les États-Unis, sous certaines conditions ».

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme