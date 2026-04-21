Téhéran qualifie l’opération de « piraterie maritime » et exige la libération du navire, de son équipage et de leurs familles

L’Iran dénonce la saisie d’un cargo par les États-Unis dans le golfe d’Oman Téhéran qualifie l’opération de « piraterie maritime » et exige la libération du navire, de son équipage et de leurs familles

AA / Washington

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ce mardi la saisie récente par les forces américaines d’un cargo dans le golfe d’Oman, accusant Washington d’un acte « illégal et violent ».

Dans un communiqué, Téhéran a dénoncé l’attaque du navire commercial iranien « Touska », survenue dimanche, imputée à l’armée américaine, qualifiée de « terroriste » par les autorités iraniennes.

L’Iran a estimé que cette opération constituait « une forme de piraterie maritime et un acte terroriste », en violation du droit international ainsi que du cessez-le-feu de deux semaines en vigueur avec les États-Unis depuis le 7 avril.

Les autorités iraniennes ont exigé la libération du navire battant pavillon iranien, ainsi que celle de son équipage et de leurs familles.

« Sans aucun doute, la République islamique d’Iran utilisera toutes ses capacités pour défendre ses intérêts nationaux et sa sécurité, et préserver les droits et la dignité des Iraniens », a ajouté le communiqué, avertissant que la responsabilité d’une « nouvelle escalade » incomberait aux États-Unis.

De son côté, le commandement central américain (CENTCOM) a annoncé dimanche que ses forces navales avaient saisi le cargo iranien TOUSKA dans le golfe d’Oman, après que celui-ci aurait refusé de se conformer aux directives liées au blocus des ports iraniens.

Le CENTCOM a également indiqué lundi que les forces américaines avaient contraint 27 navires commerciaux à faire demi-tour ou à regagner un port iranien depuis l’instauration du blocus naval des ports iraniens le 13 avril.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy