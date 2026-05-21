Dans une finale disputée au Besiktas Park d’Istanbul, en Türkiye, le club anglais est venu à bout (3-0) d'une formation allemande dépassée dans l’intensité. Le technicien espagnol Unai Emery remporte ainsi un cinquième sacre dans la compétition

Football : Aston Villa surclasse Fribourg et remporte la Ligue Europa Dans une finale disputée au Besiktas Park d’Istanbul, en Türkiye, le club anglais est venu à bout (3-0) d'une formation allemande dépassée dans l’intensité. Le technicien espagnol Unai Emery remporte ainsi un cinquième sacre dans la compétition

Aston Villa a remporté mercredi soir la Ligue Europa en dominant largement Fribourg sur le score de 3-0 en finale disputée au Besiktas Park d’Istanbul, en Türkiye, offrant au technicien espagnol Unai Emery un cinquième sacre dans la compétition.

Dans une rencontre maîtrisée du début à la fin, le club anglais a rapidement imposé sa supériorité technique face à une formation allemande dépassée dans l’intensité et les transitions.

Après une première période relativement équilibrée, Aston Villa a trouvé l’ouverture peu avant la pause grâce au milieu belge Youri Tielemans. Sur un corner joué rapidement par le Français Lucas Digne, Morgan Rogers a servi Tielemans en retrait, dont la reprise de volée a trompé Noah Atubolu (41e).

Les Villans ont doublé la mise quelques minutes plus tard par Emiliano Buendía. L’Argentin a décoché une frappe enroulée du pied gauche depuis l’entrée de la surface, envoyant le ballon dans la lucarne allemande (45e).

Mené 2-0 à la mi-temps, Fribourg n’est jamais parvenu à revenir dans la rencontre. Au retour des vestiaires, Aston Villa a poursuivi sa domination et aggravé le score grâce à Morgan Rogers, servi par Buendía après une nouvelle combinaison collective initiée par Lucas Digne (67e).

Le club anglais aurait même pu alourdir davantage le score sans plusieurs occasions manquées en seconde période.

Avec ce succès, Aston Villa décroche la deuxième Coupe d’Europe de son histoire et succède à Tottenham au palmarès de la compétition.

Déjà quadruple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville et Villarreal, Unai Emery confirme un peu plus son statut de spécialiste de l’épreuve avec un cinquième trophée continental.

Le gardien argentin Emiliano Martinez poursuit également sa série impressionnante en remportant la septième finale de sa carrière… en autant de matches disputés.