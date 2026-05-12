Au programme, des sessions et activités sur la finance islamique, l’industrie halal, la coopération internationale, l’investissement, le commerce, la logistique, la culture, le tourisme et les médias

KazanForum 2026 : La Russie renforce ses liens économiques avec le monde islamique Au programme, des sessions et activités sur la finance islamique, l’industrie halal, la coopération internationale, l’investissement, le commerce, la logistique, la culture, le tourisme et les médias

AA / Kazan

KazanForum ouvrira ses portes demain à Kazan, capitale de la République du Tatarstan en Fédération de Russie.

Ce forum, dont Anadolu (AA) est le partenaire mondial de communication, mettra en lumière les avancées dans les relations économiques et sociales entre la Russie et les pays du monde islamique.

La 17ème édition de l’événement, qui se tiendra du 12 au 17 mai, rassemblera des représentants d’organisations internationales, d’institutions publiques et financières, des diplomates, des responsables politiques, des investisseurs et des chefs d’entreprise.

Depuis sa première édition en 2009, le KazanForum s’est imposé comme l’une des principales plateformes de coopération économique entre la Russie et les pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Au programme, des sessions et activités sur la finance islamique, l’industrie halal, la coopération internationale, l’investissement, le commerce, la logistique, la culture, le tourisme et les médias.

Le salon international Kazan Halal Market ouvrira officiellement ses portes le 13 mai.

Les visiteurs y découvriront une large gamme de produits halal certifiés, alimentation, vêtements, accessoires, cosmétiques et bien d’autres secteurs.

Autre temps fort de l’événement, le Modest Fashion Day, prévu le 13 mai au Centre des Congrès et d’Expositions Piramida.

Des créateurs russes et internationaux y présenteront leurs nouvelles collections de mode modeste.

Le forum proposera également l’exposition Russia & Islamic World Cooperation Expo, des événements dédiés à l’immobilier international, des programmes culturels, des expositions et plusieurs forums d’affaires.

L’édition précédente avait réuni des participants de 96 pays, avec 8 440 personnes inscrites au programme professionnel.

Plus de 200 événements et 148 sessions avaient été organisés, suivis par plus de 500 journalistes et représentants des médias.

Le KazanForum, qui accueillera de nombreux événements culturels, économiques et commerciaux, s’achèvera le 17 mai.