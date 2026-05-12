Shavkat Mirziyoyev déclare que les relations ouzbo-turques ont atteint un partenariat stratégique global grâce au président de la Türkiye

Mirziyoyev : La Türkiye en tant qu’acteur fiable dans les relations internationales est en pleine croissance Shavkat Mirziyoyev déclare que les relations ouzbo-turques ont atteint un partenariat stratégique global grâce au président de la Türkiye

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a déclaré mardi que la position de la Türkiye en tant qu’acteur fiable et influent dans les relations internationales est en pleine croissance.

Lors du 29ᵉ Sommet économique eurasiatique à Istanbul, Mirziyoyev a indiqué que les relations ouzbo-turques ont atteint le niveau d’un partenariat stratégique global grâce aux efforts du président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Les priorités des relations ouzbo-turques sont pleinement alignées avec les objectifs clés du Sommet économique eurasiatique : développer un partenariat multilatéral global et un développement durable basé sur l’égalité, la confiance et le respect mutuel », a-t-il déclaré, selon le service de presse présidentiel.

Mirziyoyev a ajouté que l’un des thèmes principaux du sommet, la responsabilité mondiale face à la pénurie d’eau et de ressources vertes, résonne particulièrement avec l’Asie centrale, qui connaît un réchauffement plus rapide que la moyenne mondiale, accompagné du recul des glaciers et de la dégradation des terres.

Dans ces conditions, la durabilité environnementale est devenue une priorité clé de la stratégie de développement de l’Ouzbékistan, a-t-il précisé.

Il a mis en avant le projet Green Space du pays, qui prévoit la plantation de 200 millions d’arbres chaque année, y compris de vastes programmes de reboisement sur le lit asséché de la mer d’Aral.

Il a également indiqué que l’Ouzbékistan a réduit ses émissions de 35 % et vise une réduction de 50 % d’ici 2035 dans le cadre de sa transition vers un modèle de développement vert.

Le président a souligné les mesures visant à améliorer la gestion de l’eau grâce à l’introduction de technologies économes en eau, qui permettent, selon lui, de conserver des quantités importantes d’eau chaque année.

« L’Ouzbékistan entend continuer à promouvoir activement l’agenda vert et contribuer à la recherche de solutions efficaces aux défis environnementaux mondiaux », a-t-il conclu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz