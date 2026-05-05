L’artillerie frappe des villes à Bint Jbeil tandis que des frappes aériennes touchent plusieurs zones dans le district de Tyr, selon les médias d’État

Israël cible le sud du Liban avec des obus au phosphore, interdits au niveau international L’artillerie frappe des villes à Bint Jbeil tandis que des frappes aériennes touchent plusieurs zones dans le district de Tyr, selon les médias d’État

AA / Istanbul / Mohammad Sio

L’armée israélienne a bombardé mardi des villes du sud du Liban avec des munitions au phosphore, selon l’Agence nationale de presse (NNA).

Selon l'agence, les villes de Kounine et Beit Yahoun, dans le district de Bint Jbeil, ont été visées par des obus d’artillerie contenant du phosphore, interdits au niveau international.

Des avions de guerre israéliens ont par ailleurs mené des frappes aériennes sur les villes de Kafra, Braachit et Safad al-Battikh dans le district de Tyr, d'après le rapport.

D’autres frappes ont touché Beit al-Sayyad et Mansouri, où trois raids ont ciblé des habitations, selon l’agence.

Aucune victime n’a été signalée.

Malgré un cessez-le-feu annoncé le 17 avril et prolongé jusqu’au 17 mai, l’armée israélienne poursuit quotidiennement ses frappes au Liban et la démolition massive de maisons dans des dizaines de villages.

Le ministère libanais de la Santé a indiqué mardi que le bilan des attaques israéliennes depuis le 2 mars s’élève à 2 702 morts et 8 311 blessés.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz