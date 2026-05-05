Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, tient des entretiens avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, à Pretoria

Les principaux diplomates sud-africain et japonais discutent de la situation au Moyen-Orient Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, tient des entretiens avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola, à Pretoria

AA / Istanbul / Saadet Gokce

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, et son homologue japonais, Toshimitsu Motegi, ont discuté mardi à Pretoria de la situation au Moyen-Orient et des moyens d’élargir la coopération sur les minerais stratégiques et la transition énergétique.

Les deux ministres ont convenu de renforcer l’engagement bilatéral dans les domaines des minerais stratégiques et de l’énergie, selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

Motegi a déclaré que le Japon travaille avec l’Afrique du Sud pour renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, les deux parties ayant convenu de poursuivre la coopération public-privé.

Il a ajouté que le Japon soutiendra les efforts de décarbonisation de l’Afrique du Sud, les deux parties s’étant mises d’accord pour faire progresser une coopération concrète dans la transition énergétique.

Motegi a également exprimé son intérêt pour le développement de prêts en yens afin de soutenir les réformes dans le secteur énergétique sud-africain.

Lamola a indiqué que l’Afrique du Sud souhaite approfondir la coopération énergétique et attirer davantage d’investissements japonais, tout en explorant de nouveaux domaines tels que la collaboration sur le matériel de défense, selon un communiqué du ministère sud-africain des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont également abordé les affaires régionales, y compris le Moyen-Orient, l’Asie de l’Est, la guerre Russie-Ukraine et la paix et la stabilité en Afrique.

Motegi a ensuite tenu des entretiens avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a exprimé son intérêt pour le renforcement des liens dans un contexte mondial incertain, y compris pour l’élargissement de la coopération économique.

Motegi a déclaré que le Japon vise à continuer de travailler avec l’Afrique du Sud pour soutenir un ordre international fondé sur des règles, libre et ouvert.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les forums internationaux.

La visite de Motegi en Afrique comprenait des étapes en Zambie, en Angola, au Kenya et en Afrique du Sud, de mercredi dernier à mardi.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz