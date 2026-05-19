Une importante opération de lutte contre le narcotrafic mobilisant environ 1 000 policiers et gendarmes est en cours ce mardi dans la métropole de Lyon et le département du Rhône, avec déjà une quinzaine d’interpellations, selon les médias français

France / Lyon : vaste opération antidrogue, d’importants moyens policiers mobilisés Une importante opération de lutte contre le narcotrafic mobilisant environ 1 000 policiers et gendarmes est en cours ce mardi dans la métropole de Lyon et le département du Rhône, avec déjà une quinzaine d’interpellations, selon les médias français

AA / Istanbul

Les forces de l’ordre françaises ont lancé mardi 19 mai une vaste opération antidrogue dans la métropole de Lyon et l’ensemble du département du Rhône. Selon la préfecture du Rhône, environ 1 000 policiers nationaux et gendarmes sont mobilisés dans le cadre d’une action comprenant plus de 200 opérations judiciaires et contrôles ciblés, d’après les médias français.

À la mi-journée, une quinzaine de personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants ont déjà été interpellées, tandis que des saisies ont été réalisées au cours des premières heures de l’opération, selon le média BFMTV.

Cette opération intervient dans un contexte de tensions accrues autour du narcotrafic dans la région lyonnaise.

La troisième ville de France connaît depuis plusieurs mois une « hausse des violences et intimidations liées aux réseaux criminels ».

Le 11 mai 2026, trois personnes sont mortes dans un incendie criminel à Décines-Charpieu, la piste du règlement de comptes étant privilégiée selon la police. Le 18 mai au soir, trois personnes ont été blessées par balles dans le 8e arrondissement de Lyon, selon le parquet.

Le nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot a affirmé que le rétablissement de la sécurité constitue « la priorité des priorités », évoquant des « pressions » et des « actions qui broient des familles ».

De son côté, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a relevé sur France 5 une augmentation des actes d’intimidation, avec près de 70 faits recensés depuis le début de l’année 2026 dans la région lyonnaise, un niveau proche du total annuel de 2025 (71 cas), selon les médias français.