- Norbert Navarro a évoqué la continuité du rôle du franc CFA et de la zone franc dans les relations économiques entre la France et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, lors d’un échange sur une radio

« La France ne serait pas ce qu'elle est sans la zone franc » - Norbert Navarro a évoqué la continuité du rôle du franc CFA et de la zone franc dans les relations économiques entre la France et plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, lors d’un échange sur une radio

AA / Istanbul

Norbert Navarro, ancien directeur de Radio France Internationale, a estimé que « la France ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la zone franc », soulignant l’importance financière, géostratégique et politique de ce système instauré à l’époque de Charles de Gaulle.

Navarro a participé samedi a une émission de radio animée par Périco Légasse, sur Sud radio.

Selon Navarro, même après la rupture diplomatique annoncée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger avec Paris, le franc CFA continue de circuler dans ces pays, illustrant que « le système mis en place par de Gaulle et Foccard, juste avant les indépendances africaines, perdure ».

« Les dirigeants africains de l'Ouest ont en tête de s'arrimer à un géant, qui fait peur à la France, qui est le Nigeria, avec une monnaie qui s'adosserait (...) sur l'économie nigériane, qui est la première économie de cette zone. » en ajoutant que « Et ça la France n'en veut pas, évidemment. Elle fera tout pour éviter ce projet. ».

Il a également affirmé, « Nous avons été pris la main dans le pot de confiture » par rapport aux dernières révélations du journaliste Georges Malbrunot sur l'aide apporté par la France à l'opposition malienne, la coalition séparatiste touareg du Front de Libération de l'Azawad (FLA), eux-mêmes alliés aux terroristes du JNIM qui ont fait allégeance à Al-Qaïda et que « Macron tient un discours, mais sur le terrain, c’est une toute autre réalité ».

En marge du sommet Africa Forward, le 11 et 12 mai 2026 à Nairobi au Kenya, Emmanuel Macron avait déclaré à France 24 que « tout est sur la table » concernant l’avenir du franc CFA et que la décision revient aux dirigeants africains.

« Mais ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas moi qui gère la politique monétaire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou autre. C'est aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de le décider. Moi, je leur ai dit, tout est sur la table. J'ai pris toutes les responsabilités pour ce qui nous concerne », a-t-il expliqué.

La zone franc est composée de 14 pays africains regroupés en deux unions monétaires : l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).