Tout accord que Trump conclura avec la Chine devra surmonter des années d’animosité économique, affirment les analystes

Commerce, Taïwan, Iran : les priorités de Donald Trump pour le sommet avec Xi Jinping Tout accord que Trump conclura avec la Chine devra surmonter des années d’animosité économique, affirment les analystes

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président américain Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping dans les prochains jours dans le cadre d’un sommet à haut risque, au cours duquel les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales chercheront à apaiser les fortes tensions dans les relations sino-américaines, tensions qui ont provoqué des ondes de choc à travers le monde.

Cette visite sera la première d’un président américain en Chine depuis 2017, lorsque Trump s’était rendu dans le pays pour rencontrer Xi. Depuis, les tensions géopolitiques n’ont cessé de croître : le commerce, la politique américaine concernant Taïwan, le développement de l’intelligence artificielle et, plus récemment, la guerre américano-israélienne contre l’Iran ont mis les relations à rude épreuve.

Bien que les liens se soient quelque peu stabilisés au cours de la dernière année, la méfiance entre Washington et Pékin demeure profonde et dominera l’atmosphère des discussions. Mais ce sommet, déjà reporté de deux mois en raison de la guerre de Trump contre l’Iran, représente une occasion cruciale pour les deux dirigeants de naviguer dans des eaux tumultueuses dans l’espoir de parvenir à un consensus, même limité, sur au moins certains points de discorde.

Avant la visite, la Chine a indiqué qu’elle chercherait à faire de la politique américaine sur Taïwan une priorité des discussions, décrivant l’île comme étant au cœur des « intérêts fondamentaux de la Chine et la base des fondements politiques des relations Chine–États-Unis ».

« Respecter le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, ainsi qu’honorer les engagements pris par les administrations américaines successives sur la question de Taïwan, sont des obligations internationales que la partie américaine doit remplir », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian.

Washington demeure le principal fournisseur d’armes de Taipei. L’administration Trump a approuvé l’an dernier un montant record de 11 milliards de dollars de ventes d’armes, provoquant des protestations de Pékin, qui a également sanctionné plusieurs entreprises américaines d’armement ainsi que leur personnel en représailles.

Trump a depuis longtemps cherché à mettre en avant le marché américain de l’armement comme étant prédominant et a présenté les ventes d’armes à d’autres nations comme des avantages économiques pour le pays.

Susan Thornton, haute responsable du département d’État qui, avant de prendre sa retraite, occupait le poste de principale responsable pour l’Asie de l’Est durant le premier mandat de Trump, a refroidi les attentes concernant une éventuelle refonte de la politique américaine.

« Je ne m’attends pas à des changements dans la politique américaine de longue date concernant la question de Taïwan », a-t-elle déclaré à Anadolu lors d’un entretien.

Le président américain se rend désormais à Pékin avec un objectif unique qui est resté remarquablement constant tout au long de ses présidences : conclure un accord. Tout accord devra cependant surmonter plus d’un an d’animosité économique, alors que Washington et Pékin se sont imposés mutuellement plusieurs séries de droits de douane, qui ont été allégés mais non supprimés.

Il est certain que des responsables américains et chinois passent depuis des mois au peigne fin les détails afin que les dirigeants puissent signer une forme d’accord visant à réduire davantage les retombées économiques des droits d’importation.

Thornton a reconnu que les droits de douane seraient probablement un « point central » du sommet de deux jours « tout comme les contrôles à l’exportation des deux côtés ». Elle a prédit que la visite prolongerait temporairement la « trêve commerciale ».

« Conseil du commerce »

Plusieurs médias ont indiqué que les États-Unis et la Chine cherchent à créer ce que des responsables de l’administration Trump décrivent comme un « Conseil du commerce », chargé d’identifier les biens que les deux puissances économiques devraient continuer à échanger malgré les tensions dans leurs relations bilatérales.

Reste à savoir s’ils parviendront ou non à finaliser les détails avant la rencontre très attendue entre Xi et Trump.

« Il y a trop de détails complexes pour permettre une conclusion rapide, selon mon jugement », a déclaré Thornton, aujourd’hui chercheuse principale à la faculté de droit de Yale.

Les liens commerciaux de longue date entre la Chine et l’Iran, notamment les achats de pétrole iranien par Pékin, irritent depuis longtemps Washington. Depuis que Trump a lancé sa campagne de « pression maximale » durant son premier mandat, une politique largement poursuivie par l’ancien président Joe Biden, les États-Unis ont cherché à limiter presque toute activité commerciale avec Téhéran au moyen de vastes vagues de sanctions.

Pékin ne s’est cependant pas laissé dissuader et reste de loin le plus grand acheteur de pétrole brut iranien, représentant 90 % des ventes totales de pétrole de l’Iran, selon les données du groupe de renseignement maritime Windward.

La Chine s’est montrée de plus en plus disposée à défier ouvertement les sanctions américaines.

Plus tôt ce mois-ci, Pékin a ordonné aux entreprises d’ignorer les sanctions américaines visant cinq raffineries chinoises sanctionnées par l’administration Trump pour leur rôle présumé dans la facilitation du commerce du pétrole iranien. La Chine a émis ce qu’on appelle un « ordre de blocage », une mesure extrêmement rare utilisée pour contrer des lois étrangères.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré prendre cette mesure afin de protéger la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, tout en préservant les droits légitimes des entités et citoyens chinois.

En plus des sanctions économiques, Trump a cherché à restreindre les ventes de pétrole iranien en imposant un blocus à tous les navires transitant vers ou depuis les ports iraniens via le détroit d’Ormuz.

Thornton a déclaré que, même si elle ne s’attend pas à la fin des achats chinois de pétrole brut iranien, le sommet inclura probablement des discussions sur « ce que la Chine peut faire pour contribuer à l’ouverture d’Ormuz ».

Interrogée sur la possibilité que Trump accorde à la Chine une exemption au blocus, Thornton a répondu que les préoccupations chinoises étaient bien plus larges.

« La Chine souhaite libérer le trafic dans le détroit d’Ormuz et il est peu probable qu’elle accepte une exemption contrôlée par les États-Unis », a-t-elle déclaré.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz