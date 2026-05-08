« Les discussions se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur (...) et nous nous en rapprochons chaque jour davantage », affirme le président américain, Donald Trump

Donald Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l’Ukraine « Les discussions se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur (...) et nous nous en rapprochons chaque jour davantage », affirme le président américain, Donald Trump

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi une trêve temporaire entre la Russie et l’Ukraine, accompagnée d’un vaste échange de prisonniers, qu’il présente comme un possible tournant dans le conflit.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a indiqué qu’un cessez-le-feu de trois jours entrerait en vigueur les 9, 10 et 11 mai.

Selon le président américain, cette pause dans les combats prévoit « une suspension de toute activité militaire » ainsi qu’un échange réciproque de 1 000 prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev.

Donald Trump a affirmé être à l’origine de cette initiative, saluant l’accord donné par le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Cette demande a été faite directement par moi », a-t-il écrit, disant « grandement apprécier » l'accord des deux dirigeants.

Le président américain a également exprimé l’espoir que cette trêve marque « le début de la fin » d’une guerre « longue, meurtrière et acharnée ».

« Les discussions se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous nous en rapprochons chaque jour davantage », a-t-il ajouté.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme