« Nous pensons que c'est plus proche de 29 milliards de dollars », a déclaré un haut responsable à une sous-commission de la Chambre des représentants

Coût de la guerre avec l'Iran « plus proche » de 29 milliards de dollars : un responsable du Pentagone « Nous pensons que c'est plus proche de 29 milliards de dollars », a déclaré un haut responsable à une sous-commission de la Chambre des représentants

AA / Washington / Diyar Guldogan

Un responsable du Pentagone a déclaré mardi que la guerre avec l'Iran avait coûté aux États-Unis près de 29 milliards de dollars depuis son début le 29 février.

« Nous pensons que c'est plus proche de 29 milliards de dollars en raison de l'actualisation des coûts de réparation et de remplacement des équipements, mais aussi, tout simplement, des coûts opérationnels généraux pour maintenir les effectifs sur le théâtre des opérations », a déclaré Jules Jay Hurst, sous-secrétaire à la Défense, contrôleur et directeur financier, lors de son témoignage devant une sous-commission des crédits de la Chambre des représentants.

Le mois dernier, Hurst avait indiqué que les États-Unis avaient dépensé environ 25 milliards de dollars dans la guerre contre l'Iran.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh