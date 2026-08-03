Trente-six personnes ont été incarcérées, tandis que 22 enquêtes pour des cambriolages dans les zones évacuées ont été ouvertes en Gironde

Incendies en France : 375 interpellations, dont 142 mineurs Trente-six personnes ont été incarcérées, tandis que 22 enquêtes pour des cambriolages dans les zones évacuées ont été ouvertes en Gironde

Au total, 375 personnes, dont 142 mineurs, ont été interpellées en France pour des faits liés aux incendies, a rapporté ce lundi BFMTV, citant le ministère de l’Intérieur.

Parmi elles, 36 ont été incarcérées, soit après une condamnation à une peine de prison ferme assortie d’un mandat de dépôt, une mesure ordonnant une incarcération immédiate , soit en détention provisoire dans l’attente de leur procès, selon une source proche de l’enquête citée par la chaîne.

Ce nouveau bilan marque une hausse par rapport aux chiffres communiqués le 31 juillet par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Celui-ci faisait alors état de 308 interpellations, dont un peu plus de 120 mineurs, depuis le début de la saison des incendies. Environ deux tiers concernaient des feux volontaires et 33 personnes avaient été placées en détention provisoire ou déjà condamnées.

En Gironde, 22 procédures ont par ailleurs été ouvertes pour des vols par effraction commis dans des zones évacuées en raison des incendies, avait annoncé vendredi le parquet de Bordeaux. Ces enquêtes font suite à des plaintes ou à des faits constatés par les patrouilles.

La gendarmerie a mobilisé 20 officiers de police judiciaire supplémentaires afin de répondre à une éventuelle augmentation des signalements.

Dans le Var, les 400 habitants du Val évacués ont pu regagner leur domicile, tandis que 80 résidents d’une maison de retraite ont quitté le confinement, a indiqué le maire de la commune, Jérémy Giuliano.

Le feu reste toutefois « aux portes » de la commune, au nord, et fait l’objet d’une surveillance permanente. « On ne sait pas où ça peut repartir, les opérations de noyage continuent. C’est un combat qui va durer plusieurs jours », a-t-il déclaré à BFMTV. Les opérations de noyage consistent à arroser et refroidir les zones brûlées pour éviter une reprise des flammes.

Parallèlement, Météo-France a placé l’Aude, l’Aveyron et le Cantal en vigilance orange aux orages à partir de 16 heures, portant à dix le nombre de départements concernés. Vingt autres restent en vigilance orange à la canicule, soit 30 départements placés à ce niveau d’alerte sur l’ensemble du territoire.​​​​​​​