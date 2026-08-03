Le tribunal administratif de Paris a estimé que l’ancienne dirigeante de RT France n’avait pas démontré l’« extrême urgence » nécessaire pour contester immédiatement son expulsion et le gel de ses avoirs

Expulsion de Xenia Fedorova : la justice rejette son recours en urgence Le tribunal administratif de Paris a estimé que l’ancienne dirigeante de RT France n’avait pas démontré l’« extrême urgence » nécessaire pour contester immédiatement son expulsion et le gel de ses avoirs

Le tribunal administratif de Paris a rejeté ce lundi le recours en urgence déposé par la chroniqueuse russe Xenia Fedorova contre son expulsion de France et le gel de ses avoirs, faute pour elle d’avoir démontré une situation d’« extrême urgence ».

La juridiction était saisie d’un référé-liberté, une procédure permettant au juge d’intervenir sous 48 heures lorsqu’une décision administrative est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Ce rejet, fondé sur l’absence d’urgence suffisante, ne constitue pas une décision définitive sur la légalité des mesures contestées.

L’arrêté d’expulsion, remis le 29 juillet à l’avocat de Xenia Fedorova, n’a pas encore été exécuté. L’ancienne directrice de RT France est assignée à résidence et doit se présenter quotidiennement au commissariat.

Le gouvernement français estime que son comportement « porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État » et que sa présence représente « une menace particulièrement grave et actuelle pour l’ordre public ».

Les autorités lui reprochent notamment de relayer des récits issus de campagnes russes de désinformation visant à déstabiliser la France, à affaiblir la confiance des citoyens dans leurs institutions et à remettre en cause le soutien européen à l’Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l’avait qualifiée fin mai de « propagandiste patentée » et de relais de la désinformation du Kremlin.

Xenia Fedorova rejette ces accusations et affirme exercer son métier de journaliste en proposant une analyse critique. Elle dénonce une mesure motivée par ses prises de position publiques et une forme de « pression politique » destinée, selon elle, à censurer les opinions contraires au discours officiel.

Ses avoirs en France ont également été gelés pour six mois par un arrêté des ministres de l’Intérieur et de l’Économie publié le 31 juillet au Journal officiel. Cette mesure interdit l’utilisation ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des fonds et ressources économiques qu’elle détient ou contrôle.

Le ministère de l’Économie avait indiqué que ce gel complétait la procédure d’expulsion afin de prévenir de nouveaux actes présumés d’ingérence ainsi que les risques pour la sécurité et l’ordre public.

Installée en France depuis près de dix ans, Xenia Fedorova avait obtenu en août 2024 le renouvellement pour dix ans de son titre de séjour. Elle a dirigé RT France, filiale de la chaîne financée par l’État russe, jusqu’à sa liquidation en 2023. RT avait été interdite de diffusion dans l’Union européenne en mars 2022, après le début de la guerre en Ukraine.

Depuis 2025, elle intervient sur CNews et Europe 1, écrit dans JDNews et présente une émission consacrée au patrimoine orthodoxe. Plusieurs élus ont saisi l’Arcom au sujet de ses interventions, tandis que les dirigeants de Canal+ et de Lagardère Radio ont défendu sa présence à l’antenne au nom de la liberté d’expression et du pluralisme.