Un véhicule d’auto-école a quitté la route avant de plonger dans le fleuve à Juvisy-sur-Orge, sans faire de victimes graves

France : un bus chute d’un pont et tombe dans la Seine Un véhicule d’auto-école a quitté la route avant de plonger dans le fleuve à Juvisy-sur-Orge, sans faire de victimes graves

Un bus d’auto-école est tombé dans la Seine jeudi matin après une sortie de route sur un pont reliant Juvisy-sur-Orge à Draveil, dans le département de l’Essonne, selon des informations concordantes des médias français.

L’accident s’est produit aux alentours de 9h30 (7h30 GMT), lorsqu’un véhicule d’auto-école circulant sur l’ouvrage a quitté la chaussée avant de chuter dans le fleuve. À bord se trouvaient une apprentie conductrice en formation, son superviseur ainsi que deux autres passagers.

Au total, quatre personnes ont été secourues après l’accident. D’après les premiers éléments, elles ont été repêchées par une embarcation du club d’aviron situé à proximité immédiate du lieu du drame.

Par ailleurs, le bus aurait percuté un véhicule en stationnement, vide au moment des faits, qui a également été entraîné dans sa chute dans la Seine.

Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident spectaculaire.



