France : le tribunal de commerce valide le placement en redressement judiciaire des librairies Gibert Joseph

Ben Amed Azize Zougmore
29 Avril 2026•Mise à jour: 29 Avril 2026
Le tribunal de commerce a validé mardi le placement en redressement judiciaire des librairies Gibert Joseph, a rapporté le média français franceinfo, citant des sources concordantes.
L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France avait annoncé la veille avoir sollicité cette procédure, invoquant notamment le « déclin du marché des livres neufs » et sa volonté de se recentrer sur le segment du livre d’occasion.
À ce stade, l’avenir des quelque 500 salariés employés dans les 16 magasins du réseau, dont cinq à Paris, reste incertain.
La représentante du personnel, Sophie Rachet, toujours par la même source, a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences sociales de la procédure, redoutant que les recommandations du mandataire judiciaire ne pénalisent les employés. « En général, ils ne font pas de sentiment », a-t-elle déclaré.
Le redressement judiciaire doit permettre à l’enseigne de restructurer ses activités tout en poursuivant son exploitation, dans un contexte de difficultés persistantes du secteur du livre.