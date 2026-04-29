L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France et qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, avait évoqué la vieille, « le déclin du marché des livres neufs », marqué par une compression des marges

France : le tribunal de commerce valide le placement en redressement judiciaire des librairies Gibert Joseph L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France et qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, avait évoqué la vieille, « le déclin du marché des livres neufs », marqué par une compression des marges

Le tribunal de commerce a validé mardi le placement en redressement judiciaire des librairies Gibert Joseph, a rapporté le média français franceinfo, citant des sources concordantes.

L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France avait annoncé la veille avoir sollicité cette procédure, invoquant notamment le « déclin du marché des livres neufs » et sa volonté de se recentrer sur le segment du livre d’occasion.

À ce stade, l’avenir des quelque 500 salariés employés dans les 16 magasins du réseau, dont cinq à Paris, reste incertain.

La représentante du personnel, Sophie Rachet, toujours par la même source, a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences sociales de la procédure, redoutant que les recommandations du mandataire judiciaire ne pénalisent les employés. « En général, ils ne font pas de sentiment », a-t-elle déclaré.

Le redressement judiciaire doit permettre à l’enseigne de restructurer ses activités tout en poursuivant son exploitation, dans un contexte de difficultés persistantes du secteur du livre.