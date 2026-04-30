Les deux hommes ont abordé les derniers évènements qui créent des tensions diplomatiques entre Paris et Antananarivo

Madagascar/France : Randrianirina et Macron s’entretiennent pour apaiser les tensions Les deux hommes ont abordé les derniers évènements qui créent des tensions diplomatiques entre Paris et Antananarivo

Le Président de la Refondation, Michaël Randrianirina, s’est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron au cours d’un appel téléphonique dans la soirée du mercredi 29 avril rapporte le service communication de la Présidence de Madagascar.



Les deux hommes ont abordé les derniers événements qui suscite des tensions entre Paris et Antananarivo, notamment la convocation des deux chefs de mission diplomatique des deux pays par les ministères étrangères dans les deux Capitales. Des faits qualifiés d’ « actes isolés » par la Présidence malgache.



Le Président de la Refondation Michaël Randrianirina a « rappelé que les décisions prises par Madagascar relèvent de l’exercice normal de la souveraineté de l’ État et s’inscrivent dans le respect des principes régissant les relations diplomatiques, notamment ceux consacrés par la Convention de Vienne ».



La Présidence de préciser également que « les deux Chefs d’Etat ont souligné l’importance des relations qui unissent Madagascar et la France ». Cet échange a été une occasion pour les deux Chefs d’Etat de « déployer les efforts nécessaires pour que cet épisode n’affecte pas la dynamique de coopération entre les deux pays ».



Depuis plusieurs semaines, les tensions diplomatiques monte d’un cran entre Antananarivo et Paris. Un journaliste et conseiller technique du Président de la Refondation pointe du doigt une implication de la France dans la déstabilisation du pays. Une affirmation démentie formellement par la partie française.