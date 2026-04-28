Panot a affirmé que “ce n’est pas une guerre contre le Hezbollah, c’est une guerre contre le peuple libanais”, estimant que les opérations israéliennes au Liban relèvent d’une logique d’occupation territoriale et de destruction systématique

France : Mathilde Panot qualifie Netanyahu de “danger pour la paix” et accuse Paris de passivité Panot a affirmé que “ce n’est pas une guerre contre le Hezbollah, c’est une guerre contre le peuple libanais”, estimant que les opérations israéliennes au Liban relèvent d’une logique d’occupation territoriale et de destruction systématique

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La présidente du groupe parlementaire La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a vivement mis en cause mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’accusant de conduire une politique d’“annexion du Sud-Liban” sous couvert de guerre contre le Hezbollah, tout en dénonçant “l’inaction honteuse” de la diplomatie française face à Israël.

S’exprimant lors du point presse hebdomadaire de son groupe à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot a affirmé que “ce n’est pas une guerre contre le Hezbollah, c’est une guerre contre le peuple libanais”, estimant que les opérations israéliennes au Liban relèvent d’une logique d’occupation territoriale et de destruction systématique.

“Netanyahu est un danger pour la paix”, a-t-elle affirmé, accusant le chef du gouvernement israélien de n’avoir “respecté aucun cessez-le-feu”, ni à Gaza ni au Liban, et dénonçant les frappes visant selon elle secouristes, journalistes et civils.

La députée du Val-de-Marne a également reproché à la France de ne pas soutenir la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, contrairement selon elle à plusieurs pays européens tels que l’Espagne, l’Irlande, la Belgique, la Slovénie ou encore le Portugal.

“Il est honteux qu’il n’y ait toujours aucune sanction contre Netanyahu, toujours pas d’embargo sur les armes”, a-t-elle déclaré, accusant l’exécutif français de laisser se diffuser “sans contradiction” la “propagande de guerre” israélienne dans le débat public.

Mathilde Panot a par ailleurs averti que son groupe combattrait “pied à pied” toute nouvelle initiative législative du gouvernement en matière de lutte contre l’antisémitisme si celle-ci devait, selon ses termes, “assimiler les Juifs et les Juives de France à la politique génocidaire de Netanyahu”.

Elle a estimé qu’une telle orientation constituerait “un danger pour les droits fondamentaux et la liberté d’expression”, réaffirmant que la lutte contre l’antisémitisme devait s’inscrire dans un combat plus large contre toutes les formes de racisme.

Au cours de la même conférence de presse, les députés insoumis ont également dénoncé la perspective de nouvelles coupes budgétaires du gouvernement, critiqué l’absence de taxation des “profiteurs de crise” comme TotalEnergies, et accusé l’exécutif de rester passif face à la hausse des prix de l’énergie.

Les déclarations de Mathilde Panot interviennent dans un contexte de poursuite des opérations israéliennes au Liban-Sud, plusieurs organisations internationales et responsables politiques dénonçant depuis des mois des violations répétées de la trêve ainsi qu’une intensification des frappes contre des zones civiles.