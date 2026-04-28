« Aujourd’hui, la nation s’incline devant le sergent Anicet Girardin (…) mort pour la France au Liban », a déclaré la ministre française des Armées, saluant un militaire « exemplaire » lors d’une cérémonie officielle

France : Catherine Vautrin rend hommage au sergent Anicet Girardin, mort au Liban « Aujourd’hui, la nation s’incline devant le sergent Anicet Girardin (…) mort pour la France au Liban », a déclaré la ministre française des Armées, saluant un militaire « exemplaire » lors d’une cérémonie officielle

La ministre française des Armées, Catherine Vautrin, a rendu mardi hommage au sergent Anicet Girardin, « mort pour la France » au Liban, saluant un militaire « exemplaire » lors d’une cérémonie officielle.

« Aujourd’hui, la nation s’incline devant le sergent Anicet Girardin (…) mort pour la France au Liban », a déclaré la ministre, rappelant qu’il s’agit du 145e soldat français tué dans ce pays depuis 1978.

Spécialisé dans la recherche et la détection d’explosifs, le sergent Girardin formait avec son chien Ros une équipe au sein du 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes.

Catherine Vautrin a souligné les qualités requises pour cette spécialité, évoquant « la patience, la rigueur, une immense maîtrise technique et une intelligence du vivant qui ne s’apprend pas dans les manuels ».

Elle a également salué l’engagement du militaire, affirmant que « ses chefs reconnaissaient son sérieux, ses pairs estimaient sa compétence et ses subordonnés suivaient son exemple ».

La cérémonie d’hommage national s’est ouverte par l’interprétation de La Marseillaise, en présence de militaires et de représentants des autorités.

Le sergent Anicet Girardin participait à une mission au Liban dans le cadre des opérations françaises dans la région. Il est décédé le mercredi 22 avril, après avoir été rapatrié la veille du Liban, où il avait été grièvement blessé lors d’une embuscade impliquant des combattants du Hezbollah.