Le groupe qui exploite 27 librairies en France et emploie environ 600 salariés souhaite ainsi poursuivre sa transformation dans un « cadre sécurisé », dans un contexte économique jugé « particulièrement exigeant »

France : le groupe de librairies Nosoli demande son placement en redressement judiciaire Le groupe qui exploite 27 librairies en France et emploie environ 600 salariés souhaite ainsi poursuivre sa transformation dans un « cadre sécurisé », dans un contexte économique jugé « particulièrement exigeant »

Le groupe français Nosoli, qui réunit les enseignes de librairie Furet du Nord et Decitre, a annoncé mardi engager une procédure de redressement judiciaire afin de poursuivre sa transformation dans un « cadre sécurisé », dans un contexte économique jugé « particulièrement exigeant ».

La procédure doit être ouverte le 1er juin devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Nosoli a précisé qu’un plan de redressement détaillé serait présenté « dans les prochaines semaines ».

Le groupe exploite 27 librairies en France et emploie environ 600 salariés.

Cette annonce intervient après la tenue, mardi, d’un comité social et économique (CSE) extraordinaire convoqué par la direction, dans un contexte d’inquiétude croissante parmi les salariés concernant d’éventuelles suppressions de postes et fermetures de magasins.

Le groupe n’a, à ce stade, pas communiqué de détails sur les mesures qui pourraient accompagner le futur plan de redressement.

Nosoli fait face, comme une partie du secteur de la distribution culturelle et du livre, à un environnement économique marqué par le ralentissement de la consommation, l’augmentation des coûts d’exploitation et la concurrence du commerce en ligne.

Le groupe de librairies Gibert, qui se revendique premier libraire indépendant de France et qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, avait également vu sa demande de placement en redressement judiciaire valider par le tribunal de commerce en fin Avril.