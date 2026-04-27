L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France et qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, évoque « le déclin du marché des livres neufs », marqué par une compression des marges

France : le groupe de librairies Gibert va demander son placement en redressement judiciaire L’enseigne qui se revendique premier libraire indépendant de France et qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, évoque « le déclin du marché des livres neufs », marqué par une compression des marges

Le groupe Gibert, qui se revendique premier libraire indépendant de France, a annoncé lundi son intention de solliciter son placement en redressement judiciaire, en raison de difficultés économiques persistantes.

Par voie de communiqué, l’enseigne, qui compte 16 magasins répartis dans 12 villes, indique vouloir « solliciter la protection du tribunal des activités économiques de Paris » afin d’ouvrir une procédure lui permettant de restructurer son endettement et d’améliorer sa rentabilité, tout en maintenant son activité.

Le groupe, spécialiste du livre d'occasion et neuf, explique ses difficultés par la hausse de ses coûts fixes, mais aussi par « le déclin du marché des livres neufs », marqué par une compression des marges.

Pour faire face à cette situation, Gibert entend accélérer son repositionnement stratégique en misant davantage sur le marché du livre d’occasion, qu’il qualifie de « porteur », avec une croissance estimée à 10 % par an.

L’enseigne réalise déjà environ 35 % de son chiffre d’affaires dans ce segment et ambitionne de doubler la part de ses ventes d’ici 2029, pour atteindre entre 30 et 60 millions d’euros.

La direction estime que cette procédure doit permettre au groupe de « retrouver un souffle financier » afin de mener à bien son plan de transformation.