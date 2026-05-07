« Si changement ou révision de la Constitution doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, par référendum », a déclaré le président congolais

RDC : Tshisekedi disposé à "accepter" un 3e mandat "si le peuple le veut" « Si changement ou révision de la Constitution doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, par référendum », a déclaré le président congolais

Le président congolais Félix Tshisekedi s’est déclaré mercredi prêt à briguer un troisième mandat si « les Congolais » le lui demandaient, tout en affirmant qu’une éventuelle révision de la Constitution ne pourrait se faire que par référendum, lors d’une conférence de presse à Kinshasa.

« Je n'ai pas sollicité de troisième mandat. J’aimerais bien partit après mes deux mandats en 2028 mais si les Congolais me demandent de revenir, je suis à leur disposition », a déclaré le chef de l’État, au pouvoir depuis janvier 2019, interrogé par l’agence Anadolu sur les débats autour d’une possible réforme constitutionnelle susceptible de lui permettre de se représenter.

« Si changement ou révision de la Constitution doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, par référendum », a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs mois, des responsables de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti présidentiel, évoquent publiquement une révision de la Constitution congolaise, notamment de l’article 220 qui verrouille le nombre et la durée des mandats présidentiels.

Cette perspective suscite de vives critiques de l’opposition ainsi que des Églises catholique et protestante, influentes en République démocratique du Congo, qui mettent en garde contre toute modification des dispositions jugées intangibles de la Constitution de 2006.

Mercredi, Félix Tshisekedi a assumé le caractère ancien de ce projet au sein de son camp politique, affirmant qu’il s’inscrivait dans « une continuité » portée de longue date par l’UDPS.

Le président congolais a également estimé qu’une prolongation du conflit dans l’est du pays pourrait empêcher la tenue des élections prévues en 2028.

« Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement on ne saura pas organiser les élections en 2028 », a-t-il déclaré, évoquant la situation sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dont les grands territoires et villes sont occupés par les rebelles de l’AFC/M23 depuis deux ans.

« On ne va pas organiser les élections sans le Nord et le Sud-Kivu quand même », a-t-il insisté, établissant un parallèle avec l’Ukraine où les élections ont été reportées en raison de la guerre.

Sur le plan politique, Félix Tshisekedi a par ailleurs rejeté les appels au dialogue lancés par une partie de l’opposition et de la société civile, estimant qu’une telle initiative ne mettrait pas fin au conflit dans l’est du pays.