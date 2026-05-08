Les opérations de secours se poursuivent dans le comté de West Pokot, où plusieurs mineurs seraient encore piégés sous les décombres après l’effondrement du site d’extraction artisanale

Kenya : au moins 15 morts dans l’effondrement d’une mine d’or artisanale Les opérations de secours se poursuivent dans le comté de West Pokot, où plusieurs mineurs seraient encore piégés sous les décombres après l’effondrement du site d’extraction artisanale

AA / Kenya / Andrew Wasike

Au moins 15 personnes, dont 10 femmes, ont été tuées après l’effondrement d’une mine d’or dans les collines de Rumos, dans le comté de West Pokot, dans le nord-ouest du Kenya, ont indiqué ce vendredi les autorités locales.

L’effondrement s’est produit jeudi soir alors que des mineurs travaillaient dans ce site d’extraction artisanale d’or, piégeant plusieurs personnes sous terre, selon des habitants et les secours.

Isaac Lomwai, responsable administratif local chargé de la coordination de la sécurité dans la région, a déclaré aux médias kényans que 15 corps avaient jusqu’à présent été extraits des décombres.

« Les opérations de secours se poursuivent. Une pierre est tombée sur la zone où ils travaillaient avant l’effondrement de la mine, les laissant piégés », a-t-il indiqué.

La Croix-Rouge kényane a précisé que les recherches continuaient, craignant que d’autres mineurs soient encore coincés sous les débris.

« Des sons continuent d’être entendus depuis le site effondré, ce qui laisse craindre que davantage de personnes soient piégées sous terre », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Des équipes de secours, des habitants et des volontaires poursuivent les opérations de déblaiement, tandis que les autorités avertissent que l’instabilité du sol et les fortes pluies compliquent les recherches.

Les activités minières illégales ou informelles restent fréquentes dans plusieurs régions du Kenya, où les faibles normes de sécurité et les méthodes d’excavation dangereuses provoquent régulièrement des accidents mortels.

En décembre 2024, plusieurs mineurs avaient déjà été piégés après l’effondrement d’une mine d’or dans le comté de Siaya, dans l’ouest du pays. Un autre effondrement survenu en 2023 dans le comté de Kakamega avait également fait plusieurs morts après de fortes pluies ayant fragilisé les galeries minières.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy