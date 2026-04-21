Les participants se sont affrontés sur une piste tout-terrain exigeante, caractérisée par des obstacles techniques, des bosses et un terrain poussiéreux, mettant à l’épreuve leur endurance et leur maîtrise

Kenya : Nairobi vibre au rythme du Championnat d’Afrique de l’Est de motocross Les participants se sont affrontés sur une piste tout-terrain exigeante, caractérisée par des obstacles techniques, des bosses et un terrain poussiéreux, mettant à l’épreuve leur endurance et leur maîtrise

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Une étape du Championnat d’Afrique de l’Est de motocross, réunissant des pilotes de plusieurs pays de la région, s’est déroulée ce week-end sur le circuit de Jamhuri Racecourse, dans la capitale kényane, Nairobi.

La compétition, qui comprenait différentes catégories et tranches d’âge, a été marquée par la course de la catégorie « Moto 2 », l’une des plus disputées du programme.

Les participants se sont affrontés sur une piste tout-terrain exigeante, caractérisée par des obstacles techniques, des bosses et un terrain poussiéreux, mettant à l’épreuve leur endurance et leur maîtrise.

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Organisé dans le cadre du calendrier régional, l’événement vise à promouvoir le motocross en Afrique de l’Est et à offrir une plateforme de compétition aux jeunes talents ainsi qu’aux pilotes confirmés.

La compétition s’inscrit dans une dynamique de développement du sport mécanique dans la région, attirant un public croissant et renforçant la coopération sportive entre les pays participants.