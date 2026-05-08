Le sommet se tiendra sous le thème « IA SPIRIT : Partenariat stratégique Inde-Afrique pour l’innovation, la résilience et la transformation inclusive »

New Delhi accueillera le 4e Sommet Inde-Afrique le 31 mai 2026 Le sommet se tiendra sous le thème « IA SPIRIT : Partenariat stratégique Inde-Afrique pour l’innovation, la résilience et la transformation inclusive »

AA/Istanbul/Sanaa Amir

L’Inde accueillera le quatrième Sommet du Forum Inde-Afrique (IAFS-IV) le 31 mai 2026 à New Delhi, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine. L’événement réunira des dirigeants africains, des représentants de l’Union africaine et des organisations régionales afin de renforcer la coopération entre les deux parties.

Le sommet se tiendra sous le thème « IA SPIRIT : Partenariat stratégique Inde-Afrique pour l’innovation, la résilience et la transformation inclusive ». Il vise à définir une feuille de route commune pour élargir la coopération dans plusieurs domaines, notamment le développement, la gouvernance et l’innovation.

Une réunion des hauts fonctionnaires est prévue le 28 mai 2026, suivie d’une réunion des ministres des Affaires étrangères Inde-Afrique le 29 mai. Ces rencontres prépareront les principaux axes de discussion du sommet.

Les autorités indiennes soulignent que ce forum constitue une plateforme essentielle de dialogue avec le continent africain, fondée sur les principes de respect mutuel, d’égalité et de solidarité. Le sommet devrait également renforcer le partenariat Sud-Sud et mettre en avant des initiatives de développement inclusif.

Ces dernières années, les relations entre l’Inde et l’Afrique ont progressé avec l’ouverture de 17 nouvelles missions diplomatiques indiennes sur le continent et une intensification des échanges politiques. New Delhi affirme adopter une approche basée sur la demande des pays africains, en cohérence avec les priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Les précédentes éditions du sommet, tenues en 2008, 2011 et 2015, avaient permis d’élargir la coopération, notamment dans les domaines de l’aide au développement et du renforcement des capacités.

Cependant, cette dynamique avait ralenti en raison de la pandémie de COVID-19 et des évolutions géopolitiques mondiales. Le sommet de 2026 est présenté comme une tentative de relancer cette dynamique stratégique.