Los participantes analizaron la capacidad del sector de defensa turco y su papel en el apoyo a los esfuerzos de la OTAN para fortalecer la producción militar, reforzar la disuasión y profundizar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas.

La industria de defensa de Türkiye destaca como un factor clave para los objetivos de la OTAN Los participantes analizaron la capacidad del sector de defensa turco y su papel en el apoyo a los esfuerzos de la OTAN para fortalecer la producción militar, reforzar la disuasión y profundizar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas.

La industria de defensa de Türkiye destacó como un factor clave para los objetivos de disuasión, producción e interoperabilidad de la OTAN durante un panel celebrado al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

El panel, titulado «La industria de defensa de Türkiye como pilar fundamental de la arquitectura de defensa de la OTAN», tuvo lugar este miércoles en el Palacio de Ankara en el marco del evento «Aliados en Ankara», organizado en colaboración con la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, la Conferencia de Seguridad de Múnich y la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social (SETA).

Los participantes analizaron la capacidad del sector de defensa turco y su papel en el apoyo a los esfuerzos de la OTAN para fortalecer la producción militar, reforzar la disuasión y profundizar la interoperabilidad entre las fuerzas aliadas.

El director ejecutivo de Roketsan, Murat Ikinci, afirmó que la cumbre de la OTAN fue crucial para definir la futura estrategia de defensa y disuasión de la alianza, y destacó que la industria de defensa turca sobresale no solo por sus capacidades tecnológicas, sino también por su sólida cadena de suministro.

Ikinci señaló que la industria de defensa turca cuenta con más de 3.500 proveedores, mientras que Roketsan colabora con más de 2.000 empresas para ofrecer soluciones de defensa avanzadas. Asimismo, indicó que Roketsan exporta sus productos a más de 50 países.

El director ejecutivo de Aselsan, Ahmet Akyol, afirmó que los aliados de la OTAN se han comprometido a aumentar el gasto en defensa, pero el principal reto reside en convertir estos presupuestos en capacidades militares concretas lo antes posible.

Akyol señaló que la guerra en Ucrania modificó la perspectiva estratégica de la industria de defensa, demostrando que la excelencia tecnológica por sí sola ya no es suficiente. Türkiye, añadió, se encuentra entre los países que destacan en el nuevo entorno de seguridad gracias a su capacidad de producción, su dinámico ecosistema de defensa y su amplia infraestructura industrial.

También subrayó la contribución de Aselsan a la OTAN a través de su trabajo en los países aliados.

Cumbre de la OTAN en Ankara

La Cumbre de la OTAN en Ankara comenzó ayer con la participación de líderes de los 32 países miembros, así como de algunos socios de la OTAN en la región de Asia-Pacífico y diversos invitados, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El primer día de la cumbre estuvo marcado por el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26).

En la inauguración del foro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció los nuevos proyectos de la alianza. También se celebró una ceremonia de firma colectiva con los países y empresas involucrados en los nuevos proyectos de la OTAN en las áreas de espacio y vigilancia, capacidades de ataque y defensa aérea y antimisiles integrada.

Zelenski, el vicepresidente, Cevdet Yılmaz, y el ministro de Defensa Nacional de Türkiye, Yaşar Güler, también pronunciaron discursos en el foro.

*Traducido por Daniel Gallego.