El asesino esperó a Andrey Cherezov por la noche en la entrada de su edificio en la calle Mijeyev y disparó tres veces contra el rellano del cuarto piso.

Herido el director de una empresa rusa dedicada al ensamblaje de UAV en un presunto intento de asesinato en Tula El asesino esperó a Andrey Cherezov por la noche en la entrada de su edificio en la calle Mijeyev y disparó tres veces contra el rellano del cuarto piso.

El director del Laboratorio Ruso de Transporte Aéreo (RLVT), una empresa rusa dedicada al ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados (UAV), fue víctima de un intento de asesinato en la ciudad de Tula, a unos 193 kilómetros al sur de la capital Moscú, según informó el medio ruso Mash.

El asesino esperó a Andrey Cherezov por la noche en la entrada de su edificio en la calle Mijeyev y disparó tres veces contra el rellano del cuarto piso. Su esposa escuchó el ruido, abrió la puerta y, al ver a su marido herido, llamó a una ambulancia. Andrey fue hospitalizado, mientras que el agresor fue incluido en la lista de personas buscadas.

RLVT fue registrada en 2022 para la investigación y el desarrollo científico en ciencias naturales e ingeniería. Recientemente obtuvo contratos para suministrar sistemas aéreos no tripulados a la Universidad Técnica Estatal de Voronezh para investigación.

La empresa ganó dos licitaciones por un valor total de contrato de 29,7 millones de rublos (aproximadamente USD 373.815). Según los términos de los contratos, RLVT debía proporcionar al cliente 337 kits de UAV multirrotor y 17 sistemas de control.