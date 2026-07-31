Infantino defiende su plan de privatizar parte de la FIFA El objetivo sería incrementar los ingresos de la organización y reinvertirlos íntegramente en el desarrollo del fútbol mundial.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el suizo de origen italiano Giovanni Vincenzo Infantino, presentó a las 211 asociaciones miembro una propuesta para crear “FIFA Forward Enterprise” (FFE), una nueva filial comercial cuyo objetivo sería incrementar los ingresos de la organización y reinvertirlos íntegramente en el desarrollo del fútbol mundial. La iniciativa deberá ser aprobada democráticamente por las asociaciones miembro y el Consejo de la FIFA.

En una carta dirigida a las asociaciones, Infantino afirma que la nueva empresa concentrará las actividades comerciales y la organización de eventos de la FIFA, mientras que el organismo mantendrá el control de la regulación y la gobernanza del fútbol. Para aumentar el valor de la filial, la FIFA prevé incorporar un reducido grupo de socios estratégicos de largo plazo mediante la venta de una participación minoritaria, conservando siempre la mayoría accionarial y el control de las decisiones deportivas y regulatorias.

La principal novedad de la propuesta es un fuerte incremento de la financiación destinada a las federaciones nacionales, según argumenta Infantino. Si el proyecto es aprobado, las ayudas del programa FIFA Forward pasarán de los 8 millones de dólares actuales a 20 millones de dólares por asociación a partir del ciclo que comenzará el 1 de enero de 2027, un aumento del 150%. Además, se creará el programa FIFA Fast Forward, que permitirá solicitar hasta 20 millones de dólares adicionales para proyectos específicos como estadios o centros de entrenamiento.

Infantino recuerda que, hace diez años, cada federación recibía apenas 1 millón de dólares por ciclo, mientras que con el nuevo modelo podría llegar a percibir hasta 86 millones de dólares en un periodo de doce años, lo que supone un incremento cercano al 2.800%. Asimismo, señala que, según una valoración del banco de inversiones estadounidense J.P. Morgan, FFE tendría un valor estimado de 20.000 millones de dólares, lo que permitiría generar cientos de millones de dólares adicionales para el desarrollo del fútbol en el futuro.

El presidente de la FIFA asegura que el funcionamiento diario de la organización y los estatutos no cambiarán, y subraya que todas las ganancias netas se reinvertirán en el fútbol. También indica que, si la propuesta no obtiene el respaldo de la mayoría de las asociaciones, continuará el programa FIFA Forward previsto actualmente, con una financiación de 10 millones de dólares por federación en el próximo ciclo.