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Ekonomi

BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.

Murat Aslan  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

İstanbul

Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, 27 Ekim 2021'de kuruluşuna onay verdiği Tera Yatırım Bankası'na, 7 Nisan itibarıyla faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

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