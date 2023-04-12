BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.
İstanbul
Konuya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, 27 Ekim 2021'de kuruluşuna onay verdiği Tera Yatırım Bankası'na, 7 Nisan itibarıyla faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.