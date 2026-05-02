« Les chiffres sont inquiétants pour nous tous », a souligné le chef de l’État, précisant que taux de fécondité était tombé à 1,48 enfant par femme en 2024 et avait continué à reculer en 2025

Türkiye: Erdogan lance un plan décennal pour contrer le déclin de la natalité « Les chiffres sont inquiétants pour nous tous », a souligné le chef de l’État, précisant que taux de fécondité était tombé à 1,48 enfant par femme en 2024 et avait continué à reculer en 2025

AA/Istanbul

La Türkiye a lancé samedi son plan « Famille et Population à 10 Ans » (2026-2035) pour enrayer le déclin de sa natalité et protéger l’institution familiale, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan.

Dans un discours prononcé au Centre de congrès de Halic à Istanbul, le chef de l’État a dressé un constat alarmant sur l’évolution démographique du pays.

« L’âge du mariage augmente, les taux de divorce progressent et, en conséquence, notre taux de fécondité diminue », a-t-il déclaré, précisant que celui-ci était tombé à 1,48 enfant par femme en 2024 et avait continué à reculer en 2025, passant nettement sous le seuil de renouvellement des générations qui est à 2,1 enfants.

« Les chiffres sont inquiétants pour nous tous », a souligné Erdogan, notant également que l’âge médian de la population turque a atteint 34,9 ans en 2025 et que la part des personnes âgées s’élève désormais à 11,1 %, avec une inversion déjà observée en milieu rural où les seniors sont plus nombreux que les enfants.

Face à ces tendances, le gouvernement a fait de la période 2026-2035 vision de « La Famille et la Population à 10 ans ».

Ce programme repose sur cinq priorités stratégiques : la protection de la famille et des générations, la promotion du mariage, l’augmentation de la natalité, la formation des jeunes et le bien-être des personnes âgées, ainsi que le développement rural et une répartition équilibrée de la population.

À titre de comparaison, la France, qui dispose de l’une des politiques familiales les plus généreuses d’Europe (allocations, congés parentaux, crèches), affiche un taux de fécondité d’environ 1,61 en 2024, supérieur à la moyenne européenne (1,34), mais en baisse constante malgré des décennies d’investissements importants.

Le président turc a insisté sur le fait que ces mesures s’inscrivent dans une vision de long terme.

« Une forte volonté étatique qui considère la famille comme le fondement de la société et la population comme la garantie de l’avenir de la nation », a-t-il insisté.

À partir de cette année, la dernière semaine de mai sera célébrée comme la « Semaine Nationale de la Famille » afin de sensibiliser la société.

Erdogan a par ailleurs relevé que la Türkiye reste « 10 ans plus jeune » que l’Union européenne, où l’âge médian atteint 45 ans, et a promis d’anticiper les risques démographiques « comme nous l’avons fait avec notre appel aux trois enfants ».