Dont l'un est lié à l’attentat de la gare d’Ankara en 2015

Türkiye: 10 terroristes de Daech interpellés et rapatriés de Syrie Dont l'un est lié à l’attentat de la gare d’Ankara en 2015

AA/Ankara

Le MIT (Renseignement turc) a capturé et rapatrié de Syrie dix terroristes de Daech, dont l’un est lié à l’attentat de la gare d’Ankara en 2015, a annoncé samedi une source sécuritaire.

L’opération a été menée en coordination avec les services de renseignement syriens.

Les dix individus, recherchés par notice rouge, avaient rejoint l’organisation terroriste entre 2014 et 2017.

Parmi eux figure Omer Deniz Dundar, identifié comme ayant des liens directs avec les auteurs de l’attentat du 10 octobre 2015 à la gare d’Ankara, qui avait fait 109 morts.

Un autre, Ali Bora, occupait le rôle d’émir du renseignement de Daech pour la Türkiye au sein du soi-disant « Bureau Faruk ».



Les terroristes rapatriés ont participé à des combats, à des activités de propagande et de logistique pour l’organisation.

Neuf d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que la garde à vue du dixième a été prolongée.

Cette opération illustre la coopération accrue entre les services turcs et syriens dans la lutte contre les cellules résiduelles de Daech.