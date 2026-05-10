La Flottille mondiale Sumud arrive à Marmaris en Türkiye

La Flottille mondiale Sumud , qui avait pris la mer pour livrer de l'aide humanitaire à Gaza mais a été interceptée par Israël en mer Méditerranée, est arrivée dans le district de Marmaris, dans la province de Muğla au sud-ouest de la Türkiye, pour des opérations de maintenance technique et de ravitaillement.

Les procédures d'entrée des militants à bord des navires, qui accostent un par un au port de Marmaris, sont en cours.

La flottille d'aide à destination de Gaza, qui a quitté Barcelone, en Espagne, le 15 avril et transportait près de 300 militants de divers pays, était composée de 38 bateaux qui ont jeté l'ancre au port tard dans la nuit.

Dès les heures de la matinée, les procédures d'entrée pour les militants arrivant de l'île grecque de Crète ont été initiées de manière contrôlée, tandis que des préparatifs complets pour les processus juridiques et médicaux ont été achevés dans le district.

Le procureur ouvre une enquête d'office

Le bureau du procureur général de Marmaris a ouvert une enquête d'office sur l'attaque et la détention de citoyens turcs pour des chefs d'accusation comprenant « privation de liberté », « détournement et détention de moyens de transport », « pillage aggravé », « dommages aux biens » et « mauvais traitements ».

Conformément aux instructions du procureur, les témoignages des citoyens de retour sont en train d'être recueillis et la collecte de preuves a commencé.

Un poste de police temporaire a été mis en place dans la zone portuaire pour accélérer l'enquête et les procédures d'entrée, tandis que les autorités ont déclaré que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité et répondre aux besoins fondamentaux des arrivants.

Dépistages médicaux par des équipes d'experts

Les dispositions nécessaires ont été achevées à l'hôpital d'État de Marmaris sous la coordination du directeur adjoint de l'Institut de médecine légale, tandis que des universitaires et des médecins experts des provinces turques de Denizli, d'Istanbul et de Muğla sont arrivés dans le district.

Des spécialistes en médecine légale, des psychiatres et des médecins cliniciens procéderont à des examens, et des échantillons pourront être prélevés à des fins d'analyse toxicologique si cela est jugé nécessaire.

Les rapports qui seront rédigés seront soumis au bureau du procureur pour être inclus dans le dossier d'enquête.

Des responsables de Global Sumud Türkiye ont déclaré que la mission humanitaire se poursuivrait, ajoutant qu'il est prévu que la flottille reprenne la mer mercredi.

La mission de printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza et à livrer une aide humanitaire vitale, a été interceptée par l'armée israélienne au large des côtes de la Crète le 29 avril.

La flottille d'aide a été attaquée le 30 avril, près de la Crète, à quelque 600 milles nautiques de sa destination, l'enclave de Gaza ravagée par le blocus.

Les premiers navires de la flottille, transportant de l'aide humanitaire, avaient quitté Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale a pris la mer depuis l'île italienne de Sicile le 26 avril, dans le but de briser le blocus imposé depuis des années par Israël à Gaza.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une offensive brutale de deux ans sur Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et causant des destructions massives à travers le territoire assiégé.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh