Cette déclaration intervient après l'interception fin avril de 22 navires et 170 militants, dont 15 Français, par la marine israélienne

France : Haddad qualifie la flottille humanitaire Sumud pour Gaza d'« initiative irresponsable et contre-productive » Cette déclaration intervient après l'interception fin avril de 22 navires et 170 militants, dont 15 Français, par la marine israélienne

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Alors que quelque 500 activistes de 30 pays se rassemblent en Libye pour un convoi humanitaire terrestre vers Gaza, le ministre français Benjamin Haddad a qualifié mercredi les initiatives du type Flotille Sumud d'« irresponsables et contre-productives ».

Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a défendu mardi la position du gouvernement français face aux critiques sur la gestion de l'interception de militants français dans la flottille Sumud, en rejetant es appels à une rupture avec Israël.

Interpellé à l'Assemblée nationale sur l'interception de 22 bateaux et 170 militants, dont 15 Français, par la marine israélienne fin avril dans à quelques milles seulement des eaux territoriales grecques, Haddad a caractérisé cette initiative comme « irresponsable et contre-productive ».

« Les consignes aux voyageurs doivent s'appliquer à tous, elles doivent être respectées par tous, y compris par les élus de la nation », a déclaré le ministre, soulignant que « toute personne qui se trouve ou qui se rend dans la zone s'expose à des risques considérables ».

Le ministre a justifié l'action gouvernementale en mettant en avant l'implication des services diplomatiques et consulaires français, notamment lors du débarquement des ressortissants au port de Ierapetra en Grèce et leur acheminement vers l'aéroport d'Héraklion.

Sur la question de l'aide humanitaire, Haddad a rappelé que « la France est toujours mobilisée », pointant un engagement financier de 100 millions d'euros annuels en faveur des acteurs humanitaires depuis octobre 2023.

Le ministre n'a pas répondu aux demandes de condamnation explicite d'Israël ni à celle d'une rupture de l'accord d'association entre l'UE et Israël.

Cette mobilisation intervient après l'interception fin avril de 22 navires et 170 militants, dont 15 Français, par la marine israélienne dans les eaux internationales grecques. Deux militants ont signalé des mauvais traitements à leur arrestation à environ 500 milles nautiques des côtes israéliennes le 29 avril.

La Flottille mondiale Sumud, qui faisait route vers Gaza, avait été interceptée le 30 avril au large de l’île grecque de Crète, à environ 600 milles nautiques de sa destination.

Les premiers navires de la flottille, transportant de l’aide humanitaire, avaient quitté Barcelona le 12 avril, tandis que la flotte principale avait appareillé depuis l’île italienne de Sicile le 26 avril, dans le but de briser le blocus imposé par Israël à Gaza depuis plusieurs années.

Israël maintient un blocus strict sur la bande de Gaza depuis 2007, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.