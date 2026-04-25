Erdogan commémore le 111ème anniversaire des batailles de Gallipoli

Fatma Zehra Solmaz
25 Avril 2026•Mise à jour: 25 Avril 2026
AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a marqué, samedi, le 111ème anniversaire des affrontements terrestres des batailles de Gallipoli.
« À l’occasion du 111ème anniversaire des affrontements terrestres des batailles de Gallipoli, je commémore avec respect tous nos héros, menés par Mustafa Kemal Atatürk, qui ont mené une lutte épique pour notre indépendance et notre avenir », a déclaré Erdogan sur la plateforme turque Nsosyal.
Le chef de l’État a également rendu hommage aux soldats tombés au combat ainsi qu’aux anciens combattants, exprimant sa gratitude pour leur sacrifice.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba