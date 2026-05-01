Plus de 300 cortèges sont prévus à l’occasion de la Fête du Travail, sur fond de flou juridique concernant l’ouverture de certaines professions

Manifestations du 1er-Mai en France : mobilisation nationale et flou autour du travail des boulangers et fleuristes Plus de 300 cortèges sont prévus à l’occasion de la Fête du Travail, sur fond de flou juridique concernant l’ouverture de certaines professions

AA / Istanbul / Adama Bamba

Des manifestations sont organisées ce vendredi dans toute la France à l’occasion du 1er Mai, avec plus de 300 rassemblements annoncés par les syndicats, déterminés à défendre le caractère chômé de cette journée symbolique du monde du travail.

Alors que des cortèges sont attendus de Paris à Marseille, en passant par Bordeaux ou Lille, le gouvernement a assuré n’avoir donné aucune instruction aux inspecteurs du travail pour sanctionner les boulangers et fleuristes qui feraient travailler leurs salariés. Toutefois, en l’absence de cadre légal clair, un flou juridique persiste.

À Paris, la manifestation principale doit s’élancer à 14 heures depuis la place de la République, en direction de la place de la Nation, en passant notamment par le boulevard Voltaire et la place Léon Blum, selon le parcours traditionnel du défilé.

Débat autour du travail le 1er Mai : quelques réactions politiques

Le média français Le Parisien rapporte que la secrétaire générale de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, a dénoncé une remise en cause de cette journée historique, rappelant qu’elle s’inscrit dans une longue lutte ouvrière marquée notamment par les événements de Fusillade de Fourmies. « Revenir sur son caractère férié et chômé constitue une insulte à cette histoire », a-t-elle estimé.

Sur le plan politique, la cheffe des écologistes Marine Tondelier a plaidé pour l’instauration d’un nouveau jour férié le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, rejoignant une proposition déjà formulée par la CGT.

Dans plusieurs villes, les manifestations ont débuté dès la matinée, notamment à Marseille, Lyon, Bordeaux ou Lille, où les rassemblements étaient programmés entre 10 heures et 10h30, rapportent les sources locales.

La question du travail des boulangers et fleuristes

Parallèlement, la question du travail des boulangers et fleuristes a suscité des réactions contrastées. Le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Anract, a appelé à « la clémence » des inspecteurs du travail, estimant que certains salariés souhaitent travailler ce jour-là, rapporte des sources concordantes.

À l’inverse, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a insisté sur la nécessité de faire respecter la loi, affirmant que les salariés ne doivent pas être contraints de travailler.

L’ancien candidat à la présidentielle Olivier Besancenot a quant à lui dénoncé une « offensive contre le monde du travail », tandis que le député du Rassemblement national Thomas Ménagé s’est dit favorable à l’ouverture des commerces concernés.

Enfin, comme chaque année, la tradition d’offrir du muguet à l’occasion du 1er Mai devrait être respectée, une coutume ancienne remontant à l’Antiquité et associée au retour du printemps.