« Nous voulons concrétiser notre vision d’une région sans terrorisme pour vous et pour votre avenir sûr et serein », a lancé le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan

Erdogan appelle à une Türkiye sans terrorisme pour la jeunesse « Nous voulons concrétiser notre vision d’une région sans terrorisme pour vous et pour votre avenir sûr et serein », a lancé le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan

AA/Kocaeli

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré vouloir réorienter les ressources consacrées à la lutte contre le terrorisme vers l’éducation, la science, la production, l’emploi, les transports et la technologie.

S’exprimant devant des milliers de jeunes au stade Turka de Kocaeli, dans le cadre d’un évènement organisé par le AK Parti (au pouvoir), le chef de l’État a réaffirmé sa vision d’une « Türkiye sans terrorisme » et d’une « région sans terrorisme ».

« Nous voulons concrétiser notre vision d’une région sans terrorisme pour vous et pour votre avenir sûr et serein », a-t-il souligné s’adressant aux jeunes.

Il a déclaré que tous les jeunes de Türkiye, quelle que soit leur opinion, leur style de vie, leur croyance, leur région ou leurs origines, ont « la même valeur ».

« Nous écrivons des épopées avec vous. Nous construisons ensemble le Siècle de la Türkiye », a-t-il lancé aux jeunes, les présentant comme les futurs scientifiques, artistes, penseurs, dirigeants et présidents du pays.

Erdogan a affirmé que la Türkiye n’est plus l’ancienne Türkiye et que le pays continuera son ascension grâce à la jeunesse.