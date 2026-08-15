L’attaquant espagnol signe un contrat jusqu’en 2031 et portera le numéro 9

Le PSG recrute le champion du monde Ferran Torres de Barcelone L’attaquant espagnol signe un contrat jusqu’en 2031 et portera le numéro 9

AA / Istanbul

Le Paris Saint-Germain a recruté l’international espagnol Ferran Torres en provenance du FC Barcelone pour un contrat courant jusqu’en 2031, ont annoncé samedi les champions de France.

Le champion du monde âgé de 26 ans portera le numéro 9 au sein du club parisien.

« Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure dans un club aussi ambitieux que le Paris Saint-Germain », a déclaré Torres.

Il a remercié le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, le conseiller sportif Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique pour cette opportunité, affirmant espérer aider le club à « remporter autant de trophées que possible ».

Torres rejoint le PSG après avoir passé plus de quatre ans à Barcelone, où il a inscrit 65 buts en 207 apparitions.

Il a remporté trois titres de Liga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne durant son passage au sein du club catalan.

L’attaquant a commencé sa carrière professionnelle à Valence avant de rejoindre Manchester City en 2020, remportant la Premier League anglaise et la Coupe de la Ligue sous les ordres de Pep Guardiola.

Il a rejoint Barcelone lors de la saison 2021-2022 après avoir inscrit 16 buts en 43 apparitions avec Manchester City.

Torres compte également 65 sélections avec l’Espagne et faisait partie des équipes ayant remporté la Ligue des nations de l’UEFA en 2023 et l’EURO 2024.

Il a joué un rôle clé dans le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord, inscrivant le but victorieux en prolongation contre l’Argentine en finale, permettant à la Roja de décrocher son deuxième titre mondial.

Cette arrivée réunit Torres avec Luis Enrique, qui lui avait offert sa première sélection avec l’équipe nationale espagnole contre l’Allemagne en 2020.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz