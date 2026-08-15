Cette publication intervient après la confirmation par Trump du remplacement de l’USS Abraham Lincoln, sur fond d’inquiétudes concernant le déploiement prolongé de l’équipage

Le CENTCOM publie des images de l’USS George H.W. Bush en mer d’Arabie dans le cadre d’une rotation de porte-avions Cette publication intervient après la confirmation par Trump du remplacement de l’USS Abraham Lincoln, sur fond d’inquiétudes concernant le déploiement prolongé de l’équipage

AA / Istanbul

Le commandement central américain (CENTCOM) a publié samedi des images du porte-avions USS George H.W. Bush en mer d’Arabie, alors que des inquiétudes ont été exprimées concernant les conditions de déploiement prolongé auxquelles sont confrontés les marins à bord de l’USS Abraham Lincoln.

Les images, publiées sur le réseau social américain X, montrent ce qui semble être des avions de chasse décollant du pont du George H.W. Bush alors que le porte-avions navigue, selon le CENTCOM, « en mer d’Arabie pour soutenir la sécurité au Moyen-Orient ».

L’USS George H.W. Bush (CVN-77) est un porte-avions nucléaire de classe Nimitz et fait partie des forces aéronavales américaines opérant dans la région.

Cette publication intervient après que le président américain Donald Trump a confirmé vendredi que l’USS Abraham Lincoln serait remplacé au Moyen-Orient, sur fond d’inquiétudes concernant les conditions de déploiement prolongé des marins américains.

« Ce navire est en train de partir, ou partira très prochainement, et il sera remplacé par un autre navire très similaire », a déclaré Trump aux journalistes, interrogé sur les préoccupations exprimées par les familles des militaires à bord du Lincoln, notamment concernant les retards dans l’approvisionnement et la santé mentale.

Selon The Wall Street Journal, le Lincoln est déployé depuis plus de 250 jours, sans escale dans un port au cours des 200 derniers jours. Le porte-avions avait entamé son déploiement en novembre avant d’être redirigé vers le Moyen-Orient en janvier, en amont de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

L’USS George Washington a quitté la base de la marine américaine à Yokosuka, au Japon, en mai pour effectuer une patrouille dans le Pacifique et a été aperçu plus tôt cette semaine en train de naviguer vers l’ouest à travers le détroit de Malacca.

La marine américaine a contesté les informations faisant état d’une crise plus large de santé mentale à bord du porte-avions, affirmant n’avoir constaté aucune hausse des cas signalés d’idées suicidaires ou de tentatives de suicide.

Le secrétaire à la Marine, Hung Cao, a déclaré que le Lincoln rentrerait prochainement aux États-Unis dans le cadre d’une rotation planifiée.

Le sénateur américain Richard Blumenthal a fait part de ses inquiétudes dans une lettre adressée au secrétaire à la Défense Pete Hegseth et au secrétaire par intérim à la Marine Hung Cao, citant des informations faisant état de pénuries de produits de première nécessité, de contamination de l’eau, de problèmes de plomberie, d’une dégradation de la santé mentale, de préoccupations liées à la sécurité sur le pont ainsi que de perturbations du courrier ayant retardé pendant plusieurs mois l’arrivée de colis destinés aux militaires.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz