Un astronaute pakistanais participera à une mission spatiale en tant que spécialiste de la charge utile, devenant le premier astronaute étranger à rejoindre la station spatiale chinoise après avoir terminé sa formation

La Chine sélectionne les deux premiers astronautes internationaux du Pakistan Un astronaute pakistanais participera à une mission spatiale en tant que spécialiste de la charge utile, devenant le premier astronaute étranger à rejoindre la station spatiale chinoise après avoir terminé sa formation

AA / Istanbul / Saadet Gokce

La Chine a annoncé mercredi qu’elle avait sélectionné ses deux premiers astronautes internationaux venus du Pakistan pour sa formation aux missions spatiales.

L’Agence spatiale habitée de Chine a indiqué que deux candidats pakistanais, Muhammad Zeeshan Ali et Khurram Daud, avaient été choisis pour suivre une formation en vue de missions vers la station spatiale chinoise, selon l’agence de presse étatique Xinhua.

Le processus de sélection a eu lieu début avril, selon l’agence.

Les deux astronautes se rendront prochainement en Chine pour commencer leur formation en tant qu’astronautes de réserve.

Après avoir complété toute la formation et les évaluations, l’un des astronautes pakistanais participera à une mission spatiale en tant que spécialiste de la charge utile, devenant ainsi le premier astronaute étranger à embarquer à bord de la station spatiale chinoise, Tiangong.

Les deux pays ont signé l’an dernier un accord permettant à un astronaute pakistanais de devenir le premier ressortissant étranger à visiter la station spatiale de Pékin.

Cette sélection constitue une étape historique, car c’est la première fois que la Chine choisit et formera un astronaute étranger.

La station spatiale chinoise, Tiangong, est composée de trois modules et a été achevée entre 2021 et 2022.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz