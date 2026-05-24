L’Agence sanitaire de l’Union africaine a averti samedi que l’épidémie d’Ebola en cours en RDC pourrait s’étendre à dix autres pays du continent, près de 750 cas suspects et plus d’une centaine de décès suspects ont déjà été signalés dans la région

Ebola : l’Africa CDC alerte sur un risque d’extension à dix pays africains L’Agence sanitaire de l’Union africaine a averti samedi que l’épidémie d’Ebola en cours en RDC pourrait s’étendre à dix autres pays du continent, près de 750 cas suspects et plus d’une centaine de décès suspects ont déjà été signalés dans la région

AA / Istanbul

L’Africa CDC a indiqué que dix pays africains sont désormais considérés comme exposés à un risque de propagation du virus, en plus de la RDC, épicentre de l’épidémie, et de l’Ouganda. Le président de l’agence, Jean Kaseya, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous avons dix pays à risque », samedi.

Les États concernés sont la Zambie, le Rwanda, le Congo, le Kenya, la République centrafricaine, l’Éthiopie, le Burundi, l’Angola, la Tanzanie, et le Soudan du Sud, d’après la liste communiquée par l’Africa CDC.



Selon des données relayées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la RDC enregistre environ 750 cas suspects et entre 117 et 177 décès suspects liés à Ebola. Les autorités sanitaires décrivent une épidémie en progression rapide dans un pays de près de 100 millions d’habitants, selon les médias français.



Face à cette situation, les autorités sanitaires africaines et internationales insistent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de surveillance épidémiologique, d’isolement des cas suspects et de traçage des contacts.

En l’absence de vaccin ou traitement homologué contre la souche Bundibugyo, les stratégies de contrôle reposent principalement sur les mesures barrières et la détection précoce des cas, d'après les médias français.



À ce stade, aucune mesure de fermeture des frontières n’a été annoncée.