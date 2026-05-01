« En ce moment, des négociations sont en cours. Elles n’aboutissent pas. Elles sont très désorganisées », déclare le président américain

Trump se dit « pas satisfait » de la proposition iranienne, évoquant des exigences inacceptables « En ce moment, des négociations sont en cours. Elles n’aboutissent pas. Elles sont très désorganisées », déclare le président américain

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a déclaré ne pas être satisfait de la dernière proposition de cessez-le-feu formulée par l’Iran, affirmant que Téhéran réclame des choses auxquelles il ne peut pas consentir.

« Ils doivent parvenir au bon accord. À cet instant, je ne suis pas satisfait », a déclaré Trump aux journalistes avant de quitter la Maison Blanche.

Interrogé sur les raisons de son insatisfaction, Trump a répondu : « Ils demandent des choses que je ne peux pas accepter. »

« En ce moment, nous avons des négociations en cours. Elles n’aboutissent pas. Elles sont très désorganisées », a-t-il ajouté. « Ils ne parviennent pas à s’entendre entre eux en tant que dirigeants. Ils ne savent pas qui est le dirigeant. »

« Ils veulent tous conclure un accord, mais ils sont complètement désorganisés », a-t-il poursuivi.

Il a indiqué que les négociations se poursuivent avec l’implication du Pakistan, saluant les responsables à Islamabad pour leur travail avec Washington, tout en avertissant que « le chemin est encore très long ».

Malgré ce qu’il a qualifié de certaines « avancées » dans les discussions, Trump a estimé : « Je ne suis pas sûr qu’ils y parviennent un jour. »

Le président a également lié une éventuelle fin de la guerre à l’évolution des marchés mondiaux de l’énergie, affirmant que les cargaisons de pétrole actuellement bloquées près du détroit d’Ormuz pourraient bientôt reprendre leur route.

« Quand la guerre prendra fin, les prix de l’essence descendront en dessous de ce qu’ils étaient auparavant », a-t-il affirmé.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé le 8 avril sous médiation pakistanaise, suivi de pourparlers directs à Islamabad le 11 avril, sans qu’aucun accord ne soit trouvé sur une trêve durable.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé le cessez-le-feu sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani