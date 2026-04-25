5 décès signalés au cours des dernières 24 heures alors que les violations du cessez-le-feu se poursuivent

Liban : plus de 2 490 morts dans les attaques israéliennes depuis le 2 mars 5 décès signalés au cours des dernières 24 heures alors que les violations du cessez-le-feu se poursuivent

AA / Istanbul / Ahmed Khalifa

Le Liban a annoncé samedi que cinq personnes avaient été tuées et six autres blessées au cours des dernières 24 heures, portant à 2 496 morts et 7 725 blessés le bilan des attaques israéliennes depuis le 2 mars.

Ces chiffres ont été publiés dans un rapport de l’Unité de gestion des risques de catastrophes du Conseil des ministres libanais, selon l’Agence nationale d’information (NAA).

Cette mise à jour intervient alors qu’Israël continue de violer un cessez-le-feu temporaire au Liban entré en vigueur le 17 avril.

Le précédent bilan officiel faisait état de 2 491 morts et 7 719 blessés, en plus de plus d’un million de déplacés, avant la publication des nouveaux chiffres.

L’unité n’a pas fourni davantage de précisions sur la méthode de calcul de ces données.

Selon des sources locales et des médias sur le terrain, les autorités poursuivent la récupération des corps de victimes tuées avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, tandis que l’augmentation du nombre de blessés s’explique par des mises à jour de données et de nouveaux cas signalés ces derniers jours.

Le 17 avril, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 10 jours au Liban entre Israël et le Liban, prolongé jeudi pour une durée supplémentaire de trois semaines.

Depuis le 2 mars, Israël continue de violer ce cessez-le-feu fragile, provoquant des pertes humaines et d’importantes destructions, tandis que le Hezbollah a riposté en ciblant des positions militaires israéliennes dans le sud du Liban ainsi que des localités israéliennes.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba